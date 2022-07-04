⭐ Никто не зажигает лампу, чтобы спрятать ее за дверью: цель света — создать больше света, открыть людям глаза, показать чудеса вокруг ⭐
FRONTEND DEVELOPER
Портфолио: http://itmurad.ru/
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время. Я уверен, что у вас нет времени, и вы хотите быстрых результатов..
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected] или [email protected]
- Instagram: agamedov_m
- ВК: https://id.vk.com/account/#/main
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Создание маленких веб приложениий
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected] или [email protected]
- Instagram: agamedov_m
- ВК: https://id.vk.com/account/#/main