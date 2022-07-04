FRONTEND DEVELOPER

⭐ Никто не зажигает лампу, чтобы спрятать ее за дверью: цель света — создать больше света, открыть людям глаза, показать чудеса вокруг ⭐

FRONTEND DEVELOPER

Портфолио: http://itmurad.ru/

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время. Я уверен, что у вас нет времени, и вы хотите быстрых результатов..

Я уверен, что у вас нет времени, и вы хотите быстрых результатов.. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Создание маленких веб приложениий

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

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