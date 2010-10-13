Рабочие языки: с/на французский, итальянский, испанский языкиТематика перевода: юридический, экономический перевод,перевод документов (паспорта, свидетельства о рождении, браке, справки) под
нотариальное заверение, медицина, биология, химия, технический перевод. [table]
Опыт работы
2007-2020 Внештатный письменный переводчик в
переводческом агентстве «Лингвохаус» (Москва),
«Бинтс» (Москва), «Эклипс» (Москва) Тематика: - договор аренды, купли-продажи -таможенная декларация, карнэ ТИР - доверенность - свидетельство о рождении, браке - апостиль - выписка из торгового реестра - судебные документы 2002 – 2007 Внештатный устный и письменный переводчик в переводческих агентствах г. Челябинска: «Прима Виста», «Идея» Тематика: - Мебельное производство - Пельменное производство - Технология производства вина и сыров - Сталелитейная промышленность - Легкая промышленность: пошив мужских костюмов
Июнь 2002 - Май 2006 Челябинский Государственный Университет г. Челябинск Преподаватель на кафедре Общего
и романского языкознания - Преподавание итальянского языка как второго иностранного студен-там 3-4 курсов - Чтение лекций на иностранном языке по дисциплинам
«История и культура Италии», «Стилистика
итальянского языка», «Теоретическая грамматика итальянского языка» и проведение
практических занятий по дисциплине «Домашнее чтение» для студентов 1-3 курсов итальянско- гоотделения - Проведение семинаров по дисциплине «История лингвистических учений» для студентов всех курсов факультета Лингвистики и перевода - Преподавание латинского языка студентам 1-го курса факультета Лингвистики и перевода Сентябрь 2002 – октябрь 2003 Академия культуры и искусств г. Челябинск Преподаватель итальянского языка Преподавание итальянского языка студентам Вокального
отделения Академии
Образование
2003 Получение диплома DALF в Alliance française г. Екатеринбург 2002 Курсы повышения квалификации ЧелГУ специализация «Технической перевод» 1997 – 2002 Челябинский Государственный Университет Факультет Лингвистики и перевода Специальность: лингвист, переводчик, преподаватель (французский, итальянский языки)
Дополнительные навыки
Свободное владение ПК, умение работать с пакетом программ MS Office, интернетом, электронной почтой, SmartCAT
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