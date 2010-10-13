italyanka

Инна Попова italyanka

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Письменный переводчик с/на испанский, итальянский, французский языки

Рабочие языки: с/на французский, итальянский, испанский  языкиТематика перевода: юридический, экономический перевод,перевод документов (паспорта, свидетельства о рождении, браке, справки) под

нотариальное заверение, медицина, биология, химия, технический перевод. [table]

Опыт работы

2007-2020 Внештатный  письменный переводчик  в

переводческом агентстве  «Лингвохаус» (Москва),

«Бинтс»  (Москва), «Эклипс» (Москва) Тематика: - договор аренды, купли-продажи -таможенная декларация, карнэ ТИР - доверенность - свидетельство о рождении, браке -  апостиль - выписка из торгового реестра - судебные документы 2002 – 2007 Внештатный  устный и письменный переводчик  в переводческих агентствах г. Челябинска:  «Прима Виста», «Идея» Тематика: - Мебельное производство - Пельменное производство - Технология производства вина и сыров - Сталелитейная промышленность - Легкая промышленность: пошив мужских костюмов

 

 

 

Июнь 2002 - Май 2006                                                                    Челябинский Государственный Университет        г. Челябинск    Преподаватель  на  кафедре  Общего 

и  романского  языкознания - Преподавание  итальянского  языка  как  второго  иностранного студен-там 3-4 курсов - Чтение лекций на иностранном  языке по дисциплинам

«История и культура Италии», «Стилистика 

итальянского языка», «Теоретическая грамматика  итальянского языка» и проведение

практических занятий по дисциплине «Домашнее чтение» для студентов 1-3 курсов итальянско- гоотделения - Проведение семинаров по дисциплине «История лингвистических  учений» для студентов всех курсов факультета Лингвистики и перевода - Преподавание латинского языка студентам 1-го курса факультета Лингвистики и перевода   Сентябрь 2002 – октябрь 2003 Академия  культуры  и искусств                                     г. Челябинск Преподаватель итальянского языка Преподавание итальянского  языка студентам Вокального 

отделения Академии  

Образование

2003 Получение диплома  DALF в Alliance  française         г. Екатеринбург   2002 Курсы повышения квалификации ЧелГУ  специализация «Технической перевод»   1997 – 2002 Челябинский Государственный Университет Факультет Лингвистики и перевода Специальность: лингвист, переводчик, преподаватель (французский, итальянский языки)

Дополнительные навыки

Свободное владение ПК, умение работать с пакетом программ MS Office, интернетом, электронной почтой, SmartCAT      

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pavrom
39 летЛатвия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перевод текста с Английского на Немецкий и Французский
Спасибо за работу! Перевод текста с английского на французский выполнен очень качественно и в срок.
Большое спасибо за сотрудничество! Отличное составленное ТЗ. Оплата заказа в срок!
Ответный отзыв
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$28
10 баллов
13 лет назад
Перевести описание прибора с англ. на итальянский
Все замечательно и все довольны.
Очень довольна работой с Анной. Четко сформулированное ТЗ, вовремя переданный на работу материал. Своевременная оплата!!!!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $6
от 1 дня
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