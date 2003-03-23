itcapitalsm022

Елена Ляшенко itcapitalsm022itcapitalsm022
20 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Sales Manager
Добрый день, я IT Sales Manager в ITCapital.
Хочу предоставить вам небольшую информацию о компании и услугах.
ITCapital – это международная инновационная компания, разрабатывающая современные интернет технологии.
Мы предлагаем вам следующие услуги:
-Разработка сайта. Комплексная разработка сайтов любой сложности (лэндинг, многостраничный или интернет - магазин),
-Разработка мобильных приложений на операционные системы IOS и Android, а именно разработка Apps.
Мы будем очень рады сотрудничать с вами.