itcapitalsm022

Sales Manager

Добрый день, я IT Sales Manager в ITCapital.

Хочу предоставить вам небольшую информацию о компании и услугах.

ITCapital – это международная инновационная компания, разрабатывающая современные интернет технологии.

Мы предлагаем вам следующие услуги:

-Разработка сайта. Комплексная разработка сайтов любой сложности (лэндинг, многостраничный или интернет - магазин),

-Разработка мобильных приложений на операционные системы IOS и Android, а именно разработка Apps.

[email protected]

Мы будем очень рады сотрудничать с вами.