itiwan

Иван itiwan

 
34 годаРоссия/Брянск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Заинтересован в постоянной удаленной работе

http://ivantilikin.moikrug.ru/

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Отзывы заказчиков
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Исправить верстку сайта в ИЕ 6-7
Отличное исполнение, все проблемы решены быстро, работа в старых ИЕ нормализовалась.
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Подправить оформление в шаблонах смарти
Прекрасно справился, без лишних вопросов и в сроки. Спасибо.
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Поправить верстку на сайте Webasyst shop-script
Единственный кто откликнулся и легко справился с задачей, спасибо!