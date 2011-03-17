Заинтересован в постоянной удаленной работе
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Wellsystems100 просмотров
- Compapa - услуги компьютерной помощи131 просмотр
- Школа интернет-обучения Йога-онлайн100 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Отличное исполнение, все проблемы решены быстро, работа в старых ИЕ нормализовалась.
$10
10 баллов
13 лет назад
Прекрасно справился, без лишних вопросов и в сроки. Спасибо.
$50
10 баллов
13 лет назад
Единственный кто откликнулся и легко справился с задачей, спасибо!