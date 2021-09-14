Веб-дизайн - ДИЗАЙН САЙТОВ - Создание сайтов С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, занимаюсь веб-дизайном и созданием сайтов с нуля под ключ. Предоставляю услуги по созданию дизайна любого сайта с нуля под ключ (Landing page, Блог, Интернет магазин, Корпоративный сайт, Каталог, Информационный, Новостной...какой угодно).

Предпочтительно перед началом работы ознакомиться с техническим заданием. Если у вас с этим сложности, помогу заполнить бриф.

Очень стараюсь делать работу качественно, чтоб нравилась самому. Пунктуально отношусь к срокам поставленной задачи, всем замечаниям и рекомендациям. Работаю до последнего исправления. Всегда открыт и рад к долгосрочному сотрудничеству.