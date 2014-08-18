Я юрист, руководитель юридической фирмы "Trial & Lex".
Специализируюсь на разрешении судебных споров и юридическом обслуживании в области:
информационных технологий (IT-бизнес);
инвестиционных отношений (частные инвестиционные проекты и ГЧП);
корпоративных отношений (регистрация и юридическое сопровождение деятельности ООО);
договорных отношений (анализ и составление любых гражданско-правовых договоров).
Составлю любой гражданско-правовой договор, оферту (публичная оферта), пользовательское соглашение, соглашение о конфиденциальности, иск (исковое заявление), апелляционную, кассационную жалобу, отзыв на исковое заявление, юридическое заключение, проведу инвестиционную сделку. Разработаю правовую схему инвестиционного проекта, осуществлю проверку (экспертизу) любого юридического документа на русском языке.
- Составление договоров (соглашений),публичных оферт196 просмотров