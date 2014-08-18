Юрист: разрабатываю договоры, оферты, пользовательские соглашения

Я юрист, руководитель юридической фирмы "Trial & Lex".

Специализируюсь на разрешении судебных споров и юридическом обслуживании в области:

информационных технологий (IT-бизнес);

инвестиционных отношений (частные инвестиционные проекты и ГЧП);

корпоративных отношений (регистрация и юридическое сопровождение деятельности ООО);

договорных отношений (анализ и составление любых гражданско-правовых договоров).

Составлю любой гражданско-правовой договор, оферту (публичная оферта), пользовательское соглашение, соглашение о конфиденциальности, иск (исковое заявление), апелляционную, кассационную жалобу, отзыв на исковое заявление, юридическое заключение, проведу инвестиционную сделку. Разработаю правовую схему инвестиционного проекта, осуществлю проверку (экспертизу) любого юридического документа на русском языке.