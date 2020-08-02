itstattibb

Создаю сайты на Тильде, настраиваю Таргет в Инстаграм.
Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием лендингов на Тильде в кротчайшие сроки.
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Почему именно я?
Если Вам нужен привлекательный сайт, чтобы упаковать свой бизнес и привлечь клиентов - это ко мне!В создание сайта входит разработка прототипа, анализ конкурентов, написание продающих текстов, сочный дизайн, адаптация под все устройства, а также подключение домена.
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Готова обсудить все детали и предоставить портфолио в личных сообщениях.
Телеграм для доп. связи: @heytanyaa
Действие аккаунта приостановлено!