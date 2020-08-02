itstattibb

Таня itstattibb

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаю сайты на Тильде, настраиваю Таргет в Инстаграм.

Здравствуйте!

Я занимаюсь созданием лендингов на Тильде в кротчайшие сроки.

Почему именно я? 

Если Вам нужен привлекательный сайт, чтобы упаковать свой бизнес и привлечь клиентов - это ко мне!В создание сайта входит разработка прототипа, анализ конкурентов, написание продающих текстов, сочный дизайн, адаптация под все устройства, а также подключение домена. 

Готова обсудить все детали и предоставить портфолио в личных сообщениях. 

Телеграм для доп. связи: @heytanyaa