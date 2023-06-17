Вячеслав Козаченко itwaslazydayitwaslazyday
Давайте знакомиться!
Привет! Меня зовут Вячеслав, я — фронтенд-разработчик, занимаюсь вёрсткой проектов любой сложности и разработкой приложений в экосистеме React.
Очень критично отношусь к своей работе: я за чистый код и нейминг, в котором будет легко разобраться после меня. Пишу и верстаю по актуальным веб-стандартам, перед сдачей проекта обязательна проверка на его валидность.
Стараюсь не использовать дополнительные библиотеки с лишним функционалом, если можно описать необходимое самостоятельно.
Всегда открыт и отзывчив в вопросах дополнительных правок и возникших замечаний.
Встретимся в новых проектах!
С чем работаю? Навыки и технологии:
— Базовые технологии: HTML5, CSS3, JS;
— Система контроля версий: Git/GitHub;
— Кроссбраузерная и адаптивная/отзывчивая вёрстка по Pixel Perfect;
— Стресс-тесты законченной верстки на пере/недополнение контентом;
— Работа с графикой и макетами: Figma;
— Разметка по методологии БЭМ;
— CSS препроцессоры: LESS;
— Сборка проекта: Webpack, Gulp;
— Разработка SPA на React + Typescript. Дополнительно: Redux, Toolkit + Thunks, React Router, React DND;
— Тестирование кода: React Testing Library, Jest;
— Прочие библиотеки: Swiper JS, Leaflet, Drag&Drop, dayJS, ReactSpring.
Принципы и отношение к работе:
— соблюдение сроков, постоянное нахождение на связи;
— помощь и обсуждение дополнительных решений по проекту;
— семантичность и валидность, я обеими руками за лаконичность и чистоту кода;
— создание отзывчивых интерактивных дизайнов с адаптацией под мобильные устройства;
— высокая точность вёрстки относительно макетов, РР;
— разработка одностраничных приложений на React, использование хуков, глобального хранилища, роутинга и пр.
— ответственность перед заказчиком, внимание к деталям проекта;
— готов прийти на помощь по уже отработанным заказам;
Хотите обсудить предложение?
Telegram: @itwaslazyday
email: [email protected]
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