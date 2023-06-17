Адаптивная кроссбраузерная вёрстка, разработка приложений на React + Redux.

Давайте знакомиться!

Привет! Меня зовут Вячеслав, я — фронтенд-разработчик, занимаюсь вёрсткой проектов любой сложности и разработкой приложений в экосистеме React.

Очень критично отношусь к своей работе: я за чистый код и нейминг, в котором будет легко разобраться после меня. Пишу и верстаю по актуальным веб-стандартам, перед сдачей проекта обязательна проверка на его валидность.

Стараюсь не использовать дополнительные библиотеки с лишним функционалом, если можно описать необходимое самостоятельно.

Всегда открыт и отзывчив в вопросах дополнительных правок и возникших замечаний.

Встретимся в новых проектах!

С чем работаю? Навыки и технологии:

— Базовые технологии: HTML5, CSS3, JS;

— Система контроля версий: Git/GitHub;

— Кроссбраузерная и адаптивная/отзывчивая вёрстка по Pixel Perfect;

— Стресс-тесты законченной верстки на пере/недополнение контентом;

— Работа с графикой и макетами: Figma;

— Разметка по методологии БЭМ;

— CSS препроцессоры: LESS;

— Сборка проекта: Webpack, Gulp;

— Разработка SPA на React + Typescript. Дополнительно: Redux, Toolkit + Thunks, React Router, React DND;

— Тестирование кода: React Testing Library, Jest;

— Прочие библиотеки: Swiper JS, Leaflet, Drag&Drop, dayJS, ReactSpring.

Принципы и отношение к работе:

— соблюдение сроков, постоянное нахождение на связи;

— помощь и обсуждение дополнительных решений по проекту;

— семантичность и валидность, я обеими руками за лаконичность и чистоту кода;

— создание отзывчивых интерактивных дизайнов с адаптацией под мобильные устройства;

— высокая точность вёрстки относительно макетов, РР;

— разработка одностраничных приложений на React, использование хуков, глобального хранилища, роутинга и пр.

— ответственность перед заказчиком, внимание к деталям проекта;

— готов прийти на помощь по уже отработанным заказам;

Хотите обсудить предложение?

Telegram: @itwaslazyday

email: [email protected]