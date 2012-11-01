Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро выполнил проект, внес правки по требованию. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко объяснил задание и провел оплату. Довольный сотрудничеством.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все вовремя и четко по заданию. Буду и дальше сотрудничать
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Выполнил своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.