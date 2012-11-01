iuh001

Олег Гузеи iuh001

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Программа очистки повторов строк
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Автоподключение к VPN
Быстро выполнил проект, внес правки по требованию. Спасибо.
Хороший заказчик. Четко объяснил задание и провел оплату. Довольный сотрудничеством.
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LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Программка на яве
Отличный исполнитель. Сделал все вовремя и четко по заданию. Буду и дальше сотрудничать
Доволен сотрудничеством. Выполнил своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
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