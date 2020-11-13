Творческая личность

Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Я UI/UX дизайнер.

Мои проекты можно посмотреть в портфолио.

Рабочий процесс:

- Брифинг

(Заполнение брифа);

- Исследования

(Предстоит большая работа: конкурентный и визуальный анализ, целевая аудитория и маркетинговые исследования);

- Прототипирование

(Проектирование логической структуры вашего сайта);

- Техническая спецификация

(Подготовка технической документации по проекту);

- Визуальная концепция

(Разработка макета вашего сайта);

- Развитие

(Вы получаете fulli полностью подготовленный проект для передачи его в разработку).

При необходимости, есть возможность разработки сайта на платформе Tilda.

Я всегда рада сотрудничать. Буду рада ответить на все Ваши вопросы.