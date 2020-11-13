Творческая личность
Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Я UI/UX дизайнер.
Мои проекты можно посмотреть в портфолио.
Рабочий процесс:
- Брифинг
(Заполнение брифа);
- Исследования
(Предстоит большая работа: конкурентный и визуальный анализ, целевая аудитория и маркетинговые исследования);
- Прототипирование
(Проектирование логической структуры вашего сайта);
- Техническая спецификация
(Подготовка технической документации по проекту);
- Визуальная концепция
(Разработка макета вашего сайта);
- Развитие
(Вы получаете fulli полностью подготовленный проект для передачи его в разработку).
При необходимости, есть возможность разработки сайта на платформе Tilda.
Я всегда рада сотрудничать. Буду рада ответить на все Ваши вопросы.
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