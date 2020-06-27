Рассылки в VK и создании чат-ботов

Приветствую, вас уважаемый заказчик.

Во многих кворках вас ждут приятные бонусы.

Выполнение заказа раньше срока, качество и эффективность гарантирую.

Специализируюсь на рассылках Senler, создании чат-ботов любой сложности и геймефикации вашего сообщества.

Если вы не нашли нужный вам кворк в моем списке, напишите мне и мы обсудим индивидуальный заказ! Работаю с любыми бюджетами!

Обращайтесь по вопросам, я всегда на связи.

С уважением, Юрий.