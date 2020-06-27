Рассылки в VK и создании чат-ботов
Приветствую, вас уважаемый заказчик.
Во многих кворках вас ждут приятные бонусы.
Выполнение заказа раньше срока, качество и эффективность гарантирую.
Специализируюсь на рассылках Senler, создании чат-ботов любой сложности и геймефикации вашего сообщества.
Если вы не нашли нужный вам кворк в моем списке, напишите мне и мы обсудим индивидуальный заказ! Работаю с любыми бюджетами!
Обращайтесь по вопросам, я всегда на связи.
С уважением, Юрий.
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