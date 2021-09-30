Лендинги, магазины, UX/UI, баннеры, презентации, сториз в Instagram.
Привет, меня зовут Евгения и я веб дизайнер из Киева.
Делаю эстетически приятные и продающие проекты с учетом последних тенденций web.
Обучаюсь в школе крутых дизайнеров Yudaev.school.
Цены на услуги:
Лендинг - 60$ ( адаптив +20$)
Внутренние страницы - 10$
Баннер - 30$
Сториз - 5$ - 1 сториз, 15$ - 5 сториз.
Неограниченное количество правок!
Пишите, что хотите поправить - все сделаю.
Контакты:
Telegram: iustinovae
Email: [email protected]
Skype: iustinovaa