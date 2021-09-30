Лендинги, магазины, UX/UI, баннеры, презентации, сториз в Instagram.

Привет, меня зовут Евгения и я веб дизайнер из Киева.

Делаю эстетически приятные и продающие проекты с учетом последних тенденций web.

Обучаюсь в школе крутых дизайнеров Yudaev.school.

Цены на услуги:

Лендинг - 60$ ( адаптив +20$)

Внутренние страницы - 10$

Баннер - 30$

Сториз - 5$ - 1 сториз, 15$ - 5 сториз.

Неограниченное количество правок!

Пишите, что хотите поправить - все сделаю.

Контакты:

Telegram: iustinovae

Email: [email protected]

Skype: iustinovaa