🚀 Визуальные решения для бизнеса. Дизайн, нацеленный на потребности Ваших клиентов

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👋 Привет!

Меня зовут Иван, я — графический дизайнер.

Разрабатываю проекты, которые помогают предпринимателям раскрыть преимущества продуктов и услуг. Результат моей работы — дизайн, который повысит ценность бренда. Я занимаюсь любимым делом, поэтому постоянно развиваю навыки и слежу за тенденциями в дизайн-индустрии.

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 Есть интересный проект? Напишите мне:

 Написать в личку

 Telegram: https://t.me/iVoitenko90

 WhatsApp: https://wa.me/380634748941

📞 Skype: live:.cid.b7c9481b5958aa13

 Email: [email protected]

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 Чем могу быть полезен?

⭐ Разработка фирменного стиля:

➡ Разработка нейминга (названия) и слогана

➡ Дизайн/редизайн логотипа

➡ Разработка элементов фирменного стиля (паттерны, уникальные иконки)

➡ Разработка гайдлайна (руководства по использованию логотипа и фирменного стиля)

 Веб-дизайн:

➡ Landing page

➡ Сайт-визитка

➡ E-commerce

➡ Корпоративные сайты

➡ UX и прототипирование

 Дизайн полиграфии:

➡ Разработка упаковки и этикеток

➡ Дизайн визиток, листовок, буклетов, открыток и конвертов

➡ Дизайн наружной рекламы

➡ Дизайн накопительных, банковских и дисконтных карт

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⚡ Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!