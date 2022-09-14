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👋 Привет!
Меня зовут Иван, я — графический дизайнер.
Разрабатываю проекты, которые помогают предпринимателям раскрыть преимущества продуктов и услуг. Результат моей работы — дизайн, который повысит ценность бренда. Я занимаюсь любимым делом, поэтому постоянно развиваю навыки и слежу за тенденциями в дизайн-индустрии.
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Есть интересный проект? Напишите мне:
Telegram: https://t.me/iVoitenko90
WhatsApp: https://wa.me/380634748941
📞 Skype: live:.cid.b7c9481b5958aa13
Email: [email protected]
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Чем могу быть полезен?
⭐ Разработка фирменного стиля:
➡ Разработка нейминга (названия) и слогана
➡ Дизайн/редизайн логотипа
➡ Разработка элементов фирменного стиля (паттерны, уникальные иконки)
➡ Разработка гайдлайна (руководства по использованию логотипа и фирменного стиля)
Веб-дизайн:
➡ Landing page
➡ Сайт-визитка
➡ E-commerce
➡ Корпоративные сайты
➡ UX и прототипирование
Дизайн полиграфии:
➡ Разработка упаковки и этикеток
➡ Дизайн визиток, листовок, буклетов, открыток и конвертов
➡ Дизайн наружной рекламы
➡ Дизайн накопительных, банковских и дисконтных карт
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⚡ Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
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