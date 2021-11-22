Важно что бы web дизайн был современным и умел продавать. Я успешно справляюсь с этой задачей

Занимаюсь веб дизайном 2 года. Слежу за новинками в трендах веб дизайна и соответствую им. Рада помочь сделать сайт не только красивым, но и понятным для клиента. Делаю лендинги, который будет продавать))))) Владею Figma, работаю с Тильдой Zero-Block. Всегда нахожу выход из ситуации и решения, экспериментирую. Я общительный и веселый человек, а ещё я всегда добиваюсь поставленной цели, никогда не бросаю работу на пол пути.