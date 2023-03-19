ivan-ivan9

Основополагающий принцип – всегда старайтесь достичь наибольшего, используя минимум.

Обо мне:

Привет, меня зовут Иван и сейчас я активно занимаюсь видеомонтажом. Раньше я всегда работал руками: разнорабочий на стройке, токарь, механик, так же работал вахтовым методом на севере. Все это было ужасно лишь по одной причине - я хочу заниматься своим делом, но не знаю каким.

На протяжении 5 лет я активно искал то, что мне по душе и познавал себя. Долгими пробами себя в разных сферах понял, что больше всего во мне откликается сфера видеоконтента! И тогда я начал предпринимать меры - был актером для рекламных роликов, ассистентом режиссера оператора, немножко видеомейкером для reels и сейчас остановился на видеомонтаже.

Прошел курс по монтажу, на протяжении года активно повышаю свой скилл и так же изучаю другие этапы создания видеоконтента( написание сценария, режиссура, операторское искусство). Моя мечта - это создания контента, который будет откликаться в людях, вызывая бурю эмоций и оставляя приятное ощущение от просмотра)

Сейчас моя основная задача - сделать насыщенное портфолио для дальнейшей работы фрилансером и продолжать обучение, поэтому буду очень рад вашему желанию помочь мне, а я в свою очередь предоставлю вам скидку.

О работе:

первичная цветокоррекция, устранение шумов на видео, устранение звуковых шумов, склейка, наложение эффектов

Подхожу ответственно к любым заказам и выполняю в кратчайшие сроки.

Перед началом заказа уточняются все технические моменты, пожелания, сроки и оплата

Я всегда на связи, даже после выполненного заказа не буду пропадать, готовые проекты храню у себя на протяжении 2-ух недель и за этот срок могу до вносить правки.

Принимаю заказы в любое время

Telegram - https://t.me/Ivankrav99 (пишите)