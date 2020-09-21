ivan_belitsky

Перевод медицинских текстов с 🇺🇸английского на 🇺🇦украинский и 🇷🇺русский языки

👋Привет! Меня зовут Иван и я перевожу медицинские тексты с английского языка на украинский и русский.

Имею высшее медицинское образование

Являюсь действующим членом Cochrane, перевожу Plain Language Summary с английского языка на русский.

Переведу для вас:

-Данные клинических исследований

-Англоязычные гайдлайны/статьи/рекомендации по лечению

-Материалы из учебников

-Медицинскую документацию (формы осмотра/тесты/протоколы лечения)

И многое другое

К заданию подхожу ответственно, учитываю ваши пожелания, со мной всегда можно договориться о цене и сроках. Вы можете вносить столько правок, сколько посчитаете нужным.

Работу оплачиваете по факту ее выполнения, без предоплат.