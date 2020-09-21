ivan_belitsky

Перевод медицинских текстов с 🇺🇸английского на 🇺🇦украинский и 🇷🇺русский языки
👋Привет! Меня зовут Иван и я перевожу медицинские тексты с английского языка на украинский и русский.
Имею высшее медицинское образование
Являюсь действующим членом Cochrane, перевожу Plain Language Summary с английского языка на русский.
Переведу для вас:
-Данные клинических исследований
-Англоязычные гайдлайны/статьи/рекомендации по лечению
-Материалы из учебников
-Медицинскую документацию (формы осмотра/тесты/протоколы лечения)
И многое другое
К заданию подхожу ответственно, учитываю ваши пожелания, со мной всегда можно договориться о цене и сроках. Вы можете вносить столько правок, сколько посчитаете нужным.
Работу оплачиваете по факту ее выполнения, без предоплат.