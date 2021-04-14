ivan_kazakov

HTML/CSS/JS developer

💬 О СЕБЕ

✅ Отрабатываю мастерство вёрстки на самых различных макетах веб-сайтов и продолжаю совершенствоваться.

✅ Помогаю адаптировать сайт под любые задачи, а также для использования на различных портативных устройствах.

✅ Делаю интересные и необычные анимации, которые позволят клиентам испытывать наслаждение при пользовании Вашим веб-сайтом.

Живя в цифровом мире, веб-индустрия стала невероятна популярна и необходима для бизнеса.

Если у вас есть бизнес и нет веб-сайта для него, вы теряете ряд прекрасных возможностей, а также огромное количество потенциальных клиентов.

Итак, если вам нужен адаптивный веб-сайт, который может повлиять на ваш бизнес и увеличить продажи, тогда вы попали в нужное место.

Не могу дождаться, чтобы начать работать с тобой. Давайте поговорим!

С уважением,

Иван.

P.S. Мне нравится это дело, я испытываю чувство невероятного удовлетворения, когда макет из часа в час становится живее, когда он обретает свои привычки, свои манеры - и всё это создаёшь ты! Ты становишься частью компании, проносишь сквозь себя целевую аудиторию и делаешь так, чтобы люди остались на сайте как можно дольше, чтобы они заходили вновь и вновь и испытывали те же эмоции наслаждения, что и ты при работе над ним.

Я не дизайнер, но в моих руках лежит та сущность, которая должна не только красиво выглядеть, но и ПРЕВОСХОДНО себя преподносить!