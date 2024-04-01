Привіт! Мене звати Іван. Я - відеомонтажер. Я можу допомогти Вам створити яскраве відео для ваших соціальних мереж чи Youtube-каналу. Зокрема, допоможу з нарізкою відео, додаванням ефектів, саунд-дизайном, корекцією кольорів, субтитрами та анімаціями. Загалом з усім, чого забажаєте.

Моє портфоліо: https://drive.google.com/drive/folders/1uYvWoj7jFXu7WBAjlbCHmPMFLvnWky16?usp=sharing

Зі свого боку гарантую вчасне виконання робіт, не порушуючи дедлайнів.

Мої контакти:

Телеграм: https://t.me/ivan_rybaruk

Телефон: 0 96 69 07 694 (по цьому номеру доступний на вотсап)