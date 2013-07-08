Разработчик C#, Sharepoint
Большой опыт разработки приложений для .Net платформы. Опыт разработки на языке C#. Знание WPF, Winforms, ASP.NET, Sharepoint, MS SQL Server. Опыт разработки всевозможных парсеров сайтов. Быстро и качественно делаю свою работу.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Вся работа была выполнена в срок и согласно составленному ТЗ, чему я очень рад. Поэтому отзыв только положительный. Надеюсь в дальнейшем продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Предоставил отличное ТЗ, своевременно отвечал на вопросы. Рекомендую.
$150
10 баллов
12 лет назад
Работал с ТС, все сделал с учетом моих пожеланий и в установленные сроки. Очень ответственный исполнитель, который четко понимает задачу и идет навстречу желаниям заказчика. Всячески рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Предоставил полное и очень подробное ТЗ сразу же. Четко выражает свои пожелания. Быстро отвечает на все вопросы. Рекомендую.
$10
10 баллов
12 лет назад
Все сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Приятно работать, все вопросы быстро решались. Оплата поступила сразу после тестирования. Рекомендую.