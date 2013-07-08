ivanch88

Иван ivanch88

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработчик C#, Sharepoint

Большой опыт разработки приложений для .Net платформы. Опыт разработки на языке C#. Знание WPF, Winforms, ASP.NET, Sharepoint, MS SQL Server. Опыт разработки всевозможных парсеров сайтов. Быстро и качественно делаю свою работу.

Отзывы заказчиков

mark3000s
Висс 
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
SELIS программа для проверки сайта
Вся работа была выполнена в срок и согласно составленному ТЗ, чему я очень рад. Поэтому отзыв только положительный. Надеюсь в дальнейшем продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик. Предоставил отличное ТЗ, своевременно отвечал на вопросы. Рекомендую.
Ответный отзыв
avatarchild
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Программа: парсер статистики + расчет по алгоритму
Работал с ТС, все сделал с учетом моих пожеланий и в установленные сроки. Очень ответственный исполнитель, который четко понимает задачу и идет навстречу желаниям заказчика. Всячески рекомендую!
Отличный заказчик. Предоставил полное и очень подробное ТЗ сразу же. Четко выражает свои пожелания. Быстро отвечает на все вопросы. Рекомендую.
Ответный отзыв
vladko4
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Парсинг веб-странички С#
Все сделано быстро и качественно.
Приятно работать, все вопросы быстро решались. Оплата поступила сразу после тестирования. Рекомендую.
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