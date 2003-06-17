ivanka_kolesnik

Добрый день! Не смотря на мой юный возраст я уже имею достаточный багаж знаний и опыта, чтобы быть полезной вам!
Образование:
-студент Львовского Европейского университета
-закончила курсы английского языка и лидерства от Посольства США
-закончила курс по проектному менеджменту от House of Europe
-два международных обмена молодёжи Erasmus+
Мои умения:
-перевод текста (Английский/ Украинский/ Русский)
-коммуникация с клиентами/ участника/ донорами
-составление плана продвижения проекта
-координация проекта
-составление отчётов
-менеджмент проекта
Опыт работы:
2019-2021 Проектный менеджер в фонде "ИмпульсЮа"
Основные достижения
- за время моей работы организация была трижды признана самой лучшей в городе (в конкурсе участвовало 162
организации)
-написала собственный проект, который получил финансирование от Британского Консульства
-успешно реализовала более 6 крупных проектов
-была приглашена ассистентом в польский проект обмена опытом
-была приглашена на международную конференцию по проектному менеджменту в качестве спикера
-представляла нашу организацию на международном фестивале
-была приглашена стать региональным координатором по реализации проекта Международного Дня Мира