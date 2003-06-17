ivanka_kolesnik

Готова использовать свои знания английского и менеджмента для продвижения вашей компании!

Добрый день! Не смотря на мой юный возраст я уже имею достаточный багаж знаний и опыта, чтобы быть полезной вам!

Образование:

-студент Львовского Европейского университета

-закончила курсы английского языка и лидерства от Посольства США

-закончила курс по проектному менеджменту от House of Europe

-два международных обмена молодёжи Erasmus+

Мои умения:

-перевод текста (Английский/ Украинский/ Русский)

-коммуникация с клиентами/ участника/ донорами

-составление плана продвижения проекта

-координация проекта

-составление отчётов

-менеджмент проекта

Опыт работы:

2019-2021 Проектный менеджер в фонде "ИмпульсЮа"

Основные достижения

- за время моей работы организация была трижды признана самой лучшей в городе (в конкурсе участвовало 162

организации)

-написала собственный проект, который получил финансирование от Британского Консульства

-успешно реализовала более 6 крупных проектов

-была приглашена ассистентом в польский проект обмена опытом

-была приглашена на международную конференцию по проектному менеджменту в качестве спикера

-представляла нашу организацию на международном фестивале

-была приглашена стать региональным координатором по реализации проекта Международного Дня Мира