ivankushnir

Доброго времени суток!
Занимаюсь разработкой и созданием - графического и веб-дизайна в таких направлениях как: фирменный стиль и его элементы, брендинг, ребрендинг, оформлением социальных сетей, и прочим графическим, веб-дизайном.
Мои услуги:
· Оформление социальных сетей (дизайн):
- Дизайн аватарки;
- Дизайн обложки;
- Дизайн баннера (также анимационные баннеры);
- Разработка и создание лендинг страницы, прайс-листа, и навигационное меню на базе wiki-страницы (верстка+установка);
- Настройка, заполнение сообществ под уникальные цели и контент (виджеты, разделы).
· Фирменный стиль и его элементы:
- Разработка и создание уникального логотипа (с нуля, под ключ);
- Иконки;
- Оформление презентации;
- Оформление визиток, брошюр, бланков;
- Оформление наружной рекламы, билдбордов.
· Дизайн сайтов:
- Шаблон сайта (PSD формате, без верстки);
- Уникальный Landing page (дизайн, верстка, установка).
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