ivankushnir

Оформление группы, баннер, логотип, уникальный дизайн под ключ

Доброго времени суток!

Занимаюсь разработкой и созданием - графического и веб-дизайна в таких направлениях как: фирменный стиль и его элементы, брендинг, ребрендинг, оформлением социальных сетей, и прочим графическим, веб-дизайном.

Мои услуги:

· Оформление социальных сетей (дизайн):

- Дизайн аватарки;

- Дизайн обложки;

- Дизайн баннера (также анимационные баннеры);

- Разработка и создание лендинг страницы, прайс-листа, и навигационное меню на базе wiki-страницы (верстка+установка);

- Настройка, заполнение сообществ под уникальные цели и контент (виджеты, разделы).

· Фирменный стиль и его элементы:

- Разработка и создание уникального логотипа (с нуля, под ключ);

- Иконки;

- Оформление презентации;

- Оформление визиток, брошюр, бланков;

- Оформление наружной рекламы, билдбордов.

· Дизайн сайтов:

- Шаблон сайта (PSD формате, без верстки);

- Уникальный Landing page (дизайн, верстка, установка).

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