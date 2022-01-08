Создам сайт на WordPress

Меня зовут Иван Минаев. Я являюсь со-основателем компании LINK, которая занимается созданием сайтов для Европы и СНГ. Живу и работаю в Риге (Латвия).

Я успешно прошел курс по созданию продающих сайтов "Сенсей по сайтам" от Германа Никифорова. Сейчас обучаюсь на факультете Full-stack разработки от GeekBrains.

У меня есть опыт дизайна сайтов в Photoshop (более трех лет), а также вёрстке на платформах WordPress (Elementor) и Tilda.

В перечень моих возможностей входит: создание лэндингов, интернет-магазинов, сайтов доставки и бизнес-страниц. По мимо красивого дизайна, я также смогу полностью проработать текст сайта, за счет опыта в маркетинге.