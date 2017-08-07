ivanova-olga

Требуется автор. который возьмется за написание 6 сео-текстов, объемом 2.5 тыс. знаков. Тема: косметика, уход за собой, процедуры. Стоимость работы: 80 рублей за 1000 знаков.
Копирайтинг22 заявки
Закрыт
6 лет назад
Требуется автор. который возьмется за написание 6 сео-текстов, объемом 2.5 тыс. знаков. Тема: косметика, уход за собой, процедуры. Стоимость работы: 80 рублей за 1000 знаков.
Необходимо сформировать список сайтов, содержащих контент по теме «Красота и здоровье». Вводные данные для списка: 1. сайты должны быть хорошо посещаемы. 2. контент окосметике, уходе за собой (кожа, лицо, волосы, фигура). [b]Не Спортивные сайты и не сайты о ...