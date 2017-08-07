ivanova-olga

Ольга Иванова ivanova-olga

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автор для сео-текстов

    Требуется автор. который возьмется за написание 6 сео-текстов, объемом 2.5 тыс. знаков. Тема: косметика, уход за собой, процедуры. Стоимость работы: 80 рублей за 1000 знаков.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сформировать список сайтов

    Необходимо сформировать список сайтов, содержащих контент по теме «Красота и здоровье». Вводные данные для списка: 1. сайты должны быть хорошо посещаемы. 2.  контент окосметике, уходе за собой (кожа, лицо, волосы, фигура).  [b]Не Спортивные сайты и не сайты о ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад