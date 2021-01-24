Дизайн лендингов, чек-листов, сертификатов, визиток и т.п.
Меня зовут Алина и я занимаюсь веб-дизайном. Создаю лендинги на платформе tilda, делаю уникальный дизайн в Zero Block. Хорошо общаюсь с клиентами, учитываю все предпочтения. Никогда не оставлю клиента недовольным. Предоплата 50%. Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
- Сайт для доставки готовых рационов64 просмотра
- Сайт для курса по йоге69 просмотров
- Сайт для репетитора по обществознанию57 просмотров
- Монтаж видео для youtube, instagram и не только75 просмотров
- Монтаж рекламного видео55 просмотров
- Монтаж видео под музыку65 просмотров