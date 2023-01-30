JavaScript разработчик
JavaScript разработчик, в основном использую React для создания веб-сайтов. Разрабатываю сайты, чат-боты и проекты различной сложности
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
57%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Отлично, подсказал мне с проблемой скрапинга сайта, за 30 минут уже решил проблему. Я бы над этим целый день голову ломал.
Ответный отзыв
Рекомендую работать с Павлом! Грамотно и чётко изложил задачу, технически грамотный. Буду рад дальнейшему с ним сотрудничеству
$10
10 баллов
год назад
Иван отличный специалист. Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничать с Евгением. Поставил четкое ТЗ и отвечал всегда быстро.
$30
10 баллов
год назад
Все прошло отлично. Иван ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Михаилом. Рекомендую работать с ним. Чётко поставляет задачу и всегда во время отвечает на вопросы.
$10
10 баллов
год назад
Блестяще выполненная работа в течение буквально получаса. Рекомендую Ивана и надеюсь получится воспользоваться его услугами снова.
Ответный отзыв
Михаил четко поставил задачу, отвечал на сопутствующие вопросы быстро. Рекомендую!