ivanpanasyuk

Иван Панасюк ivanpanasyuk

 
21 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
JavaScript разработчик

JavaScript разработчик, в основном использую React для создания веб-сайтов. Разрабатываю сайты, чат-боты и проекты различной сложности

JavascriptReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
57%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
pashok26
Павел 
27 летИндонезия
7 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Помочь с парсером
Отлично, подсказал мне с проблемой скрапинга сайта, за 30 минут уже решил проблему. Я бы над этим целый день голову ломал.
Рекомендую работать с Павлом! Грамотно и чётко изложил задачу, технически грамотный. Буду рад дальнейшему с ним сотрудничеству
Ответный отзыв
yevhen_lysenko
Евгений 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Автоматическая отправка сообщения с Вконтакте Бота
Иван отличный специалист. Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Рекомендую сотрудничать с Евгением. Поставил четкое ТЗ и отвечал всегда быстро.
Ответный отзыв
Lem-one
Михаил 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Внутренняя оптимизация сайта
Все прошло отлично. Иван ответственный исполнитель.
Второй раз работаю с Михаилом. Рекомендую работать с ним. Чётко поставляет задачу и всегда во время отвечает на вопросы.
Ответный отзыв
Lem-one
Михаил 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Установить reCAPTCHA на форму обратной связи
Блестяще выполненная работа в течение буквально получаса. Рекомендую Ивана и надеюсь получится воспользоваться его услугами снова.
Михаил четко поставил задачу, отвечал на сопутствующие вопросы быстро. Рекомендую!
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