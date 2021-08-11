ivanpotapov

Качественная Вёрстка сайтов HTML5 | CSS3 (SCSS) | JavaScript.
Умение и навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery. Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Актуальные форматы файлов для более быстрой загрузки сайтов
- Базовые навыки натяжки верстки на wordpress
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Английский язык уровня A2
- Базовые навыки PHP
- Адаптивная верстка
- Методология БЭМ
- Photoshop/Figma
- Scss
- Gulp
- Git
Меня зовут Иван. Занимаюсь HTML-версткой сайтов. У меня полностью кроссбраузерная, адаптивная и валидная верстка. Для обеспечения выполнения требований, предъявляемых к верстке сайта в процессе работы над проектом я использую сборщик проектов Gulp для автоматизации процесса верстки, препроцессор Sass для ускоренной стилизации сайта и более гибкого кода, Pixel Perfect для верстки, совпадающей с предоставленным макетом «пиксель в пиксель», БЭМ, и media-запросы для адаптивной верстки сайта. Динамика сайта организуется собственным jQuery кодом или настроенными плагинами. В конце работы осуществляется проверка отображения верстки в различных браузерах на разных устройствах, код проверяется валидатором на соответствие стандартам и устраняются выявленные ошибки.