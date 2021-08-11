ivanpotapov

Адаптивная вёрстка, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.

Качественная Вёрстка сайтов HTML5 | CSS3 (SCSS) | JavaScript.

﻿Умение и навыки:

HTML5, CSS3, jQuery. Блочная фиксированная / резиновая верстка

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

Актуальные форматы файлов для более быстрой загрузки сайтов

Базовые навыки натяжки верстки на wordpress

Аккуратный, логичный, продуманный код

Английский язык уровня A2

Базовые навыки PHP

Адаптивная верстка

Методология БЭМ

Photoshop/Figma

Scss

Gulp

Git

Немного о себе и роботе:

Меня зовут Иван. Занимаюсь HTML-версткой сайтов. У меня полностью кроссбраузерная, адаптивная и валидная верстка. Для обеспечения выполнения требований, предъявляемых к верстке сайта в процессе работы над проектом я использую сборщик проектов Gulp для автоматизации процесса верстки, препроцессор Sass для ускоренной стилизации сайта и более гибкого кода, Pixel Perfect для верстки, совпадающей с предоставленным макетом «пиксель в пиксель», БЭМ, и media-запросы для адаптивной верстки сайта. Динамика сайта организуется собственным jQuery кодом или настроенными плагинами. В конце работы осуществляется проверка отображения верстки в различных браузерах на разных устройствах, код проверяется валидатором на соответствие стандартам и устраняются выявленные ошибки.