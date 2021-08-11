ivanpotapov

Иван ivanpotapov

 
34 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная вёрстка, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.

Качественная Вёрстка сайтов HTML5 | CSS3 (SCSS) | JavaScript.

﻿Умение и навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery. Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Актуальные форматы файлов для более быстрой загрузки сайтов
  • Базовые навыки натяжки верстки на wordpress
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Английский язык уровня A2
  • Базовые навыки PHP
  • Адаптивная верстка
  • Методология БЭМ
  • Photoshop/Figma
  • Scss
  • Gulp
  • Git
Немного о себе и роботе:

Меня зовут Иван. Занимаюсь HTML-версткой сайтов. У меня полностью кроссбраузерная, адаптивная и валидная верстка. Для обеспечения выполнения требований, предъявляемых к верстке сайта в процессе работы над проектом я использую сборщик проектов Gulp для автоматизации процесса верстки, препроцессор Sass для ускоренной стилизации сайта и более гибкого кода, Pixel Perfect для верстки, совпадающей с предоставленным макетом «пиксель в пиксель», БЭМ, и media-запросы для адаптивной верстки сайта. Динамика сайта организуется собственным jQuery кодом или настроенными плагинами. В конце работы осуществляется проверка отображения верстки в различных браузерах на разных устройствах, код проверяется валидатором на соответствие стандартам и устраняются выявленные ошибки.

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLFigmajQueryJava
Отзывы заказчиков
sisidef
Авдеев 
34 годаБельгия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
$20
2 балла
2 года назад
Адаптивная верстка на Bootstrap 4
Обещал сдать в первый день. Потом пропал. Потом расскази о машине и прочем. Работу не сделал. Не рекомендую.
не сошлось
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