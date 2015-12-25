Верстка
Навыки: CSS3, HTML5, jQuery
Адаптация страниц под мобильные устройства.
Верстка на платформе LPgenerator
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 лет назад
Обращался к Ивану для верстки лендинга по видеонаблюдению на сервисе LPgenerator. Была сверстана основанная страницы и несколько дополнительных. Сам бы я не смог этого сделать, так как не обладаю знаниями и навыком в верстке страниц. Но Иван отлично справился, и реализовал даже такие технические моменты, которые не были предусмотрены на сервисе LPgenerator. Работа была сделано быстро и качественно. Страницы грамотно оформлены с технической точки зрения, и хорошо смотреться в браузере. Также Иван помог с подключением к сервису домена и платежной системы Robokassa. Теперь у меня полностью рабочая продающая страница, и я могу заняться привлечением клиентов на лендинг. Иван зарекомендовал себя как ответственный исполнитель и квалифицированный специалист. Буду обращаться еще. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничали с Алексеем по-поводу верстки лендинга на платформе LPgenerator. ТЗ было описано в полном объеме, была предоставлена вся необходимая информация. Правки были, но в разумных границах. За выполнение задачи в указанные сроки был обещан бонус. В итоге все условия сделки были соблюдены, оплата произведена своевременно и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.