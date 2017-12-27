Татьяна Ивашова ivashtanya2013ivashtanya2013
Возраст:37
Контактные данные:
E-mail: ivashtanya2013@yandex.ru
сайт: https://nsportal.ru/ivashova-tatyana-vasilevna
Профессиональные навыки:Уровень владения английским языком advanced , знание культурных традиций Великобритании, обширный опыт работы,индивидуальный подход в процессе обучения, коммуникативные практики, уверенный
пользователь ПК, в том числе программаTrados, Googledocs, Whiteboard.
Опыт работы: с 2003 года по настоящий момент - МБОУ лицей № 3, учитель английского языка 1 квалификационной категории.Параллельно основной работе вела несколько групп в Альбионе, Континенте, Лидере. Опыт работы с различными
возрастными группами, в том числе с взрослыми и дошкольниками.
Образование:1997-2003 Липецкий Педагогический Университет, квалификация учитель английского и немецкого языков, специализация – перевод. Педагогика и методика -отлично, английский и специализация – отлично, немецкий – хорошо.
Повышение квалификации: регулярно прохожу курсы повышения квалификации, в том числе компьютерные. Некоторые из них:
«Методика успеха», международный семинар, организатор АКСЕЛС
«Интернет-технологии для учителя-предметника»
Семинар «Гуманитарные науки школе»
Международный семинар «Методика успеха»
Личные качества:Коммуникабельность, ответственность,стремление к профессиональному и личностному росту, быстрая обучаемость, наличие творческого потенциала. Задачи выполняю качественно и четко.
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