переводы с английского на русский, c русского на английский, занятия английским по skype

Возраст:37

Контактные данные:

E-mail: ivashtanya2013@yandex.ru

Vk: https://vk.com/feed

сайт: https://nsportal.ru/ivashova-tatyana-vasilevna

Профессиональные навыки:Уровень владения английским языком advanced , знание культурных традиций Великобритании, обширный опыт работы,индивидуальный подход в процессе обучения, коммуникативные практики, уверенный

пользователь ПК, в том числе программаTrados, Googledocs, Whiteboard.

Опыт работы: с 2003 года по настоящий момент - МБОУ лицей № 3, учитель английского языка 1 квалификационной категории.Параллельно основной работе вела несколько групп в Альбионе, Континенте, Лидере. Опыт работы с различными

возрастными группами, в том числе с взрослыми и дошкольниками.

Образование:1997-2003 Липецкий Педагогический Университет, квалификация учитель английского и немецкого языков, специализация – перевод. Педагогика и методика -отлично, английский и специализация – отлично, немецкий – хорошо.

Повышение квалификации: регулярно прохожу курсы повышения квалификации, в том числе компьютерные. Некоторые из них:

«Методика успеха», международный семинар, организатор АКСЕЛС

«Интернет-технологии для учителя-предметника»

Семинар «Гуманитарные науки школе»

Международный семинар «Методика успеха»

Личные качества:Коммуникабельность, ответственность,стремление к профессиональному и личностному росту, быстрая обучаемость, наличие творческого потенциала. Задачи выполняю качественно и четко.