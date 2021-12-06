Дизайн сайтов
Создаю веб-дизайн для вашего бизнеса: лендинги, интернет-магазины, баннеры в соцсетях, ux/ui.
Обо мне
Привет! Меня зовут Иван. Мне 33 года. Живу в городе Москва. Я начинающий верстальщик и веб-дизайнер. Прошел курс Макса Ширко Tilda Start. Обучался в Netology на профессии Front End разработчик. К каждому заказу подхожу с максимальной ответственностью.
🤝Что я могу вам предложить:
- FIGMA:
- интерактивные прототипы сайтов и мобильных приложений;
- дизайн лендинга, интернет магазина;
- элементы интерфейса — иконки, кнопки, меню, окна, формы обратной связи;
- векторные иллюстрации.
- TILDA:
- соберу сайт из готовых блоков или уникальный из zero-block;
- настрою базовую или пошаговою анимацию;
- настрою базовый SEO;
- подключу или перенесу ваш домен.
Моё портфолио на TILDA:
https://design-portfolio.ru
📞Как со мной связаться:
Watsapp - +7-926-185-71-84 (Можно звонить, с удовольствием пообщаюсь и обсужу ваш проект);
Telegram - https://t.me/Iv4o88;
Facebook - https://www.facebook.com/tildaapp
Работаю по предоплате в 50$
Способы оплаты.
Ю-Money - 410016525575397 Остальные способы оплаты при личном общении.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг галереи работ Ван Гога81 просмотр