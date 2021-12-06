ivdesign-st

Иван Сергеев ivdesign-st

 
35 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов

 Создаю веб-дизайн для вашего бизнеса: лендинги, интернет-магазины, баннеры в соцсетях, ux/ui.

Обо мне

Привет! Меня зовут Иван. Мне 33 года. Живу в городе Москва. Я начинающий верстальщик и веб-дизайнер. Прошел курс Макса Ширко Tilda Start. Обучался в Netology на профессии Front End разработчик. К каждому заказу подхожу с максимальной ответственностью.

🤝Что я могу вам предложить:

  • FIGMA:
    • интерактивные прототипы сайтов и мобильных приложений;
    • дизайн лендинга, интернет магазина;
    • элементы интерфейса — иконки, кнопки, меню, окна, формы обратной связи;
    • векторные иллюстрации.
  • TILDA:
    • соберу сайт из готовых блоков или уникальный из zero-block;
    • настрою базовую или пошаговою анимацию;
    • настрою базовый SEO;
    • подключу или перенесу ваш домен.

Моё портфолио на TILDA:

https://design-portfolio.ru

📞Как со мной связаться:

Watsapp - +7-926-185-71-84 (Можно звонить, с удовольствием пообщаюсь и обсужу ваш проект);

Telegram - https://t.me/Iv4o88;

Facebook - https://www.facebook.com/tildaapp

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Работаю по предоплате в 50$

Способы оплаты.

Ю-Money - 410016525575397

Остальные способы оплаты при личном общении.
Дизайн лендингаДизайн сайтаFigmaTilda
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