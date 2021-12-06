Дизайн сайтов

 Создаю веб-дизайн для вашего бизнеса: лендинги, интернет-магазины, баннеры в соцсетях, ux/ui.

Обо мне

Привет! Меня зовут Иван. Мне 33 года. Живу в городе Москва. Я начинающий верстальщик и веб-дизайнер. Прошел курс Макса Ширко Tilda Start. Обучался в Netology на профессии Front End разработчик. К каждому заказу подхожу с максимальной ответственностью.

🤝Что я могу вам предложить:

FIGMA: интерактивные прототипы сайтов и мобильных приложений; дизайн лендинга, интернет магазина; элементы интерфейса — иконки, кнопки, меню, окна, формы обратной связи; векторные иллюстрации .



TILDA : соберу сайт из готовых блоков или уникальный из zero-block; настрою базовую или пошаговою анимацию; настрою базовый SEO; подключу или перенесу ваш домен.

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Моё портфолио на TILDA:

https://design-portfolio.ru

📞Как со мной связаться:

(Можно звонить, с удовольствием пообщаюсь и обсужу ваш проект);

Telegram - https://t.me/Iv4o88 ;

Facebook - https://www.facebook.com/tildaapp

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Работаю по предоплате в 50$

Способы оплаты.

Остальные способы оплаты при личном общении.