закінчив малу комп'ютерну академію ШАГ на відмінно

Я проходил обучение в компьютерной академии ШАГ где обучался с 2018 года по 2021 по таким специальностям: Видео монтажу, фотошопу, диджытал арту, и 3д моделированию;

Лучше всего у меня получается именно видео монтаж так как я занимался этим для ютуба. Я на достойном уровне владею цвето коррекцией и наложением эффектовссылка на некоторые из моих работ ( https://youtube.com/channel/UCfuR4cQhoBnPPMvgJIoz-uQ )

I studied at the STEP Computer Academy, where I studied from 2018 to 2021 in the following specialties: Video editing, Photoshop, digital art, and 3D modeling;

Video editing is what I do best, as I did it for YouTube. I have a decent level of color correction and overlay effects. link to some of my work on youtube ( https://youtube.com/channel/UCfuR4cQhoBnPPMvgJIoz-uQ )