ivfurt

Иван ivfurt

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
3D моделер и чуть-чуть аниматор

Фурть Иван Иванович

Дата рождения: 25 июня 1992

Электронная почта: [email protected]

ICQ: 557673468

Skype: ivfurt

Предпочтительный способ связи: email или скайп

Город: Пермь

Пожелания к будущей работе

Должность: 3д моделер или аниматор

Отрасль: IT, компьютеры, работа в интернете

Зарплата (договорная): 500 USD

Опыт работы: 1 год

Навыки:

3D моделирование и анимация

Образование:

Основное — полное среднее, в данный момент студент Пермского государственного Технического университета

Иностранные языки

Немецкий: начальный

Дополнительные сведения

Семейное положение: неженат

Дети: нет

Возможность командировок: есть

Отзывы заказчиков

zoltus
Иван 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Доработка шапки сайта до красивого вида
3ds Max
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Лого в 3D
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!