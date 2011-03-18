3D моделер и чуть-чуть аниматор
Фурть Иван Иванович
Дата рождения: 25 июня 1992
Электронная почта: [email protected]
ICQ: 557673468
Skype: ivfurt
Предпочтительный способ связи: email или скайп
Город: Пермь
Пожелания к будущей работе
Должность: 3д моделер или аниматор
Отрасль: IT, компьютеры, работа в интернете
Зарплата (договорная): 500 USD
Опыт работы: 1 год
Навыки:
3D моделирование и анимация
Образование:
Основное — полное среднее, в данный момент студент Пермского государственного Технического университета
Иностранные языки
Немецкий: начальный
Дополнительные сведения
Семейное положение: неженат
Дети: нет
Возможность командировок: есть
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
3ds Max
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!