Делаю качественную и надежную вёрстку в установленные сроки.
Услуги:
Кроссбраузерная адаптивная и валидная верстка с нуля
Адаптация сайтов под любые разрешения экранов
Исправление ошибок в чужой верстки
Навыки:
HTML (HTML5)
CSS (CSS3)
Javascript, JQuery
Sass/Scss
Gulp
Git
БЭМ
Photoshop / Figma
Преимущества работы со мной:
Качество. По окончанию работы вы получаете качественный, надежный код.
Сроки. Работа всегда выполняется в заранее оглашенный срок.
Гарантии. В течении недели после приема работы, бесплатно исправляю возможно допущенные ошибки в ходе ее выполнения.
Портфолио
- Carmarket - Адаптивная вёрстка сайта1 просмотр
- 5kvt - Адаптивная вёрстканет просмотров