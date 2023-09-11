ivkun

Евгений Ивкун ivkun

 
22 годаУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Делаю качественную и надежную вёрстку в установленные сроки.

Услуги:

  • Кроссбраузерная адаптивная и валидная верстка с нуля

  • Адаптация сайтов под любые разрешения экранов 

  • Исправление ошибок в чужой верстки

Навыки:

  • HTML (HTML5)

  • CSS (CSS3)

  • Javascript, JQuery

  • Sass/Scss

  • Gulp

  • Git

  • БЭМ

  • Photoshop / Figma

Преимущества работы со мной:

  • Качество. По окончанию работы вы получаете качественный, надежный код.

  • Сроки. Работа всегда выполняется в заранее оглашенный срок.

  • Гарантии. В течении недели после приема работы, бесплатно исправляю возможно допущенные ошибки в ходе ее выполнения.

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshopGit
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