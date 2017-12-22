Подарочная упаковка 4 ед. в ней (крем для рук, крем для лица, крем универсальный, гигиеническая помада). Размер упаковки предоставляется. Срок 14-21 день с последующими корректировками и дополнениями.
Дизайн продукции15 заявок
Закрыт
5 лет назад
Подарочная упаковка 4 ед. в ней (крем для рук, крем для лица, крем универсальный, гигиеническая помада). Размер упаковки предоставляется. Срок 14-21 день с последующими корректировками и дополнениями.
Дизайн крем для рук в количестве 4 штуки. Будет наносится на тубу ABL. Дизайн-макет в векторе или кривых. Срок исполнения 7-10 дней. Прилагаю варианты которые нравятся.