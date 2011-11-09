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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Елена - отличный дизайнер. Сделала все макеты во-время, постоянно на связи. Запросы были немного придирчивые, но, Елена со всем справилась. Я очень доволен работой. В дальнейшем буду работать только с Еленой. Еще раз спасибо, Елена. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было очень приятно работать с Андреем. Все четко, вежливое общение, оплата в срок. Сотрудничеством осталась очень довольна! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! Рекомендую)