Елена - отличный дизайнер. Сделала все макеты во-время, постоянно на связи. Запросы были немного придирчивые, но, Елена со всем справилась. Я очень доволен работой. В дальнейшем буду работать только с Еленой. Еще раз спасибо, Елена. Всем рекомендую.