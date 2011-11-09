izumenka

Елена izumenka

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Overmanchik
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
2 текстовых макета
Елена - отличный дизайнер. Сделала все макеты во-время, постоянно на связи. Запросы были немного придирчивые, но, Елена со всем справилась. Я очень доволен работой. В дальнейшем буду работать только с Еленой. Еще раз спасибо, Елена. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Было очень приятно работать с Андреем. Все четко, вежливое общение, оплата в срок. Сотрудничеством осталась очень довольна! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! Рекомендую)
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