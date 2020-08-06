Профессиональный веб-разработчик

Из Санкт-Петербурга, работаю в рекламном агентстве на базе строительной компании.

Преподаватель программирования и разработки информационных систем студентам 3-4 курсов.

Возможен договор с ООО с расчетом по безналу

(ООО "КПСС", ребрендинг строительной компании делаю самостоятельно).

Возможна встреча в стенах радиотехнического колледжа

Могу сделать демо-набросок Вашего будущего сайта перед стартом основной разработки (пару страниц)

Ежемесячная оплата разбивается период до полугода, в зависимости от стоимости проекта (от 5900 в мес).

Занимаюсь только разработкой без рекламы

Основные услуги (базовые):

✅ одностраничные сайты, от 9 т.р., 2-3 дня

✅ многостраничные сайты, от 15 т.р., 7-14 дней

✅ посадочные страницы (landing page), от 9 т.р., 2-3 дня

✅ интернет-магазин согласно ФЗ-54, от 22 т.р., 14-25 дней (от Вас необходим интернет-эквайринг в банке и кассовый аппарат, подробности по телефону)

✅ сайты визитки, портфолио, блоги и т.д., от 18 т.р., 2-3 дня

Рассматриваю полубартер, в зависимости от Вашего бизнеса

Системы управления сайтом для интернет-магазинов:

⏺ Wordpress - если Вы только запускаетесь и Вам нужен бюджетный вариант, т.к. WordPress дешево модернизировать и продвигать.

⏺ Битрикс - если количество товаров больше 10тыс. и Вам необходима автоматизация, но он дороже в разработке и любые правки и изменения у любого программиста будут дороже.

⏺ Для любых других сайтов, помимо интернет-магазинов, рекомендуется WordPress как самое оптимальное решение, заточенное под продвижение в Yandex и Google.

Дополнительно:

 Разработка сайта по композитной технологии +15т.р. к базовой стоимости.

 Разработка совместно с дизайном +35т.р. к базовой стоимости

 Связь интернет-магазина с 1С и внедрение 1С в Вашу компанию (только для компаний в Санкт-Петербурге)

 Последние проекты скину на почту.

Преимущества работы со мной:

 Абсолютная гарантия - Ваш сайт работает задолго до того, как Вы внесёте последний платеж. Таких гарантий не даст ни одна компания.

 Под любые устройства - адаптивная версия для мобильных телефонов и планшетов

 Почта компании - доменная почта формата info@ВашСайт.ru

 Аналитика под рукой - системы аналитики от Яндекса и Google (Вы сможете смотреть видео-отчеты как пользователи посещают Ваш сайт, на какие кнопки нажимают и какие разделы читают). Фактически это фундамент для SEO

 Под присмотром программиста - весь срок рассрочки (до 6 месяцев) сайт находится под моим присмотром, любые сложности (взломы, dos-атаки и пр. в течение срока рассрочки я буду решать без доп вложений)

 Видео-инструкции от разработчика именно для Вашего сайта как пользоваться и добавлять на него материалы по запросу (+1900р, будет снято индивидуально для Вас по Вашему сайту)

 Защита сайта - от взломов и вирусов. Даже если кто-то сможет навредить сайту, я его восстановлю с нуля (обычно в течение суток)

 Коммуникация с клиентами - формы обратной связи, чаты и звонилки по Вашему желанию