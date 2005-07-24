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Мене звати Olia

Перейшла на фріланс відносно недавно, але маю досвід в роботі з текстом:

- переклад

- набір

- редагування

Також розвиваюсь у копірайтингу та рерайтингу.

Можу працювати сторісмейкером, оформлювати сторінку, та загалом просувати її (є досвід)

Вільно володію українською, російською мовами, рівень B2 англійської мови

Відповідально ставлюсь до роботи, тому робота буде виконана вчасно, якісно та за приємну ціну

Готова навчатись, розвиватись та шукати креативні ідеї для роботи.

Буду рада співпраці!