Верстка/Допечатная подготовка

Перечень дизайнерских услуг:

• быстрая верстка журналов, каталогов, книг в том числе больших, со сложным дизайном, формулами и т. д.

• допечатная подготовка макетов, размещение и сопровождение заказов в типографии

• цветокоррекция изображений, подготовка иллюстраций для разных задач

• разработка рекламы и сувенирной продукции

• подготовка электронных книг

• кириллизация латинских шрифтов

e-mail: [email protected]