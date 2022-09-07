Верстка/Допечатная подготовка
Перечень дизайнерских услуг:
• быстрая верстка журналов, каталогов, книг в том числе больших, со сложным дизайном, формулами и т. д.
• допечатная подготовка макетов, размещение и сопровождение заказов в типографии
• цветокоррекция изображений, подготовка иллюстраций для разных задач
• разработка рекламы и сувенирной продукции
• подготовка электронных книг
• кириллизация латинских шрифтов
e-mail: [email protected]
Портфолио
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- Верстка книг34 просмотра
- Реклама28 просмотров
- Рекламная продукция30 просмотров
- Обложка книги21 просмотр