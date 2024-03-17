Графический дизайн
👋Привет
Я – графический дизайнер. Занимаюсь дизайном и версткой печатной продукции более 3-х лет.
Дизайн и подготовка макетов в печать:
книг и журналов
буклетов, брошюр, каталогов
флаеров, визиток
Работаю в программах:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Corel Draw
💬 Контакты:
Email - [email protected]
Telegram - @j_gavr
Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
- Логотип для мастера маникюранет просмотров
- Прайс-лист3 просмотра
- Верстка кулинарного журнала44 просмотра
- Верстка кулинарного журнала43 просмотра
- Верстка монографии1 просмотр
- Верстка книги1 просмотр
- Дизайн каталога33 просмотра
- Дизайн каталога30 просмотров
- Флаернет просмотров
- Флаер37 просмотров
- Дизайн флаера52 просмотра