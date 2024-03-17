j_gavrushenko

Юлия Гаврюшенко j_gavrushenko

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайн

👋Привет

Я – графический дизайнер. Занимаюсь дизайном и версткой печатной продукции более 3-х лет. 

Дизайн и подготовка макетов в печать:

  • книг и журналов

  • буклетов, брошюр, каталогов

  • флаеров, визиток

Работаю в программах:

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Adobe InDesign

  • Corel Draw

💬 ﻿Контакты:

Email - [email protected]

Telegram - @j_gavr

Буду рада сотрудничеству.

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