Графический дизайн

👋Привет

Я – графический дизайнер. Занимаюсь дизайном и версткой печатной продукции более 3-х лет.

Дизайн и подготовка макетов в печать:

книг и журналов

буклетов, брошюр, каталогов

флаеров, визиток

Работаю в программах:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Corel Draw

💬 ﻿Контакты:

Email - [email protected]

Telegram - @j_gavr

Буду рада сотрудничеству.