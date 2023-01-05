HTML верстальщик
Доброго времени суток!
Готов ознакомится и приступить к качественному выполнению Ваших заданий.
Стоимость выполнения: обсуждается.
Срок выполнения: обсуждается, готов брать срочные заказы.
Работаю без предоплаты, после выполнения заказа возможно внесения правок по желанию клиента и поддержка проекта.
Примеры работ:
https://55id.github.io/my_portfolio/
(в дальнейшем будет дополнятся)
Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграм: @ja_ureal
Способы оплаты: банковская карта, различные сервисы для перевода средств.