HTML верстальщик

Доброго времени суток!

Готов ознакомится и приступить к качественному выполнению Ваших заданий.

Стоимость выполнения: обсуждается.

Срок выполнения: обсуждается, готов брать срочные заказы.

Работаю без предоплаты, после выполнения заказа возможно внесения правок по желанию клиента и поддержка проекта.

Примеры работ:

https://55id.github.io/my_portfolio/

(в дальнейшем будет дополнятся)

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: @ja_ureal

Способы оплаты: банковская карта, различные сервисы для перевода средств.