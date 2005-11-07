jamshidbazarbaye

Привет!Меня зовут Жамшид. Мне чуть больше 17 лет.А еще боюсь высоты и все проспать. Знакомые предлагают написать еще книгу, о том, как я все успеваю, мне же кажется иначе — многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток».