UI/UX designer

Привет! Меня зовут Джейн. Я графический и веб-дизайнер.

Качественно и в сроки выполняю работу.

Соблюдение дедлайна. Всегда на связи.

Файлы присылаю во всех необходимых вам форматах: png, pdf, svg



Мои услуги:

-Разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука;

-Макеты для полиграфии, верстка (плакаты, листовки, визитки, сертификаты, афиши и пр.);

-Оформление графической продукции(прайс-листы, каталоги и т.д);

-Создание контента для ведения Соцсетей;

-Разработка дизайна упаковки любой продукции;

-Разработка UX-UI дизайна сайтов



Время исполнения и стоимость обсуждается индивидуально:)

Работаю по предоплате 50%.