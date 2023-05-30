janegalice

Джейн Галис janegalice

 
23 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
UI/UX designer

Привет! Меня зовут Джейн. Я графический и веб-дизайнер.
Качественно и в сроки выполняю работу.
Соблюдение дедлайна. Всегда на связи.
Файлы присылаю во всех необходимых вам форматах: png, pdf, svg


Мои услуги:
-Разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука;
-Макеты для полиграфии, верстка (плакаты, листовки, визитки, сертификаты, афиши и пр.);
-Оформление графической продукции(прайс-листы, каталоги и т.д);
-Создание контента для ведения Соцсетей;
-Разработка дизайна упаковки любой продукции;
-Разработка UX-UI дизайна сайтов


Время исполнения и стоимость обсуждается индивидуально:)
Работаю по предоплате 50%.

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