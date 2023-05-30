UI/UX designer
Привет! Меня зовут Джейн. Я графический и веб-дизайнер.
Качественно и в сроки выполняю работу.
Соблюдение дедлайна. Всегда на связи.
Файлы присылаю во всех необходимых вам форматах: png, pdf, svg
Мои услуги:
-Разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука;
-Макеты для полиграфии, верстка (плакаты, листовки, визитки, сертификаты, афиши и пр.);
-Оформление графической продукции(прайс-листы, каталоги и т.д);
-Создание контента для ведения Соцсетей;
-Разработка дизайна упаковки любой продукции;
-Разработка UX-UI дизайна сайтов
Время исполнения и стоимость обсуждается индивидуально:)
Работаю по предоплате 50%.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Листовка для IT campнет просмотров
- Листовка для магазина носочковнет просмотров
- Вывеска и лого для кофейнинет просмотров
- Пригласительные на свадьбунет просмотров
- Главный экран сайтанет просмотров
- Брендинг отелянет просмотров
- Сертификаты1 просмотр
- Сертификатынет просмотров
- Сертификатынет просмотров
- Сертификат для мастера маникюранет просмотров
- Визитка кондитерскойнет просмотров
- Визитка для таксинет просмотров