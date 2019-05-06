janesbosch

Яна janesbosch

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рисую мир
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
4 схематичных иллюстрации
В первый раз столкнулся с подобной задачей. Яна - профессионал своего дела, коммуникация на высоте, все пожелания выполнялись моментально. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству, надеюсь еще поработать вместе.
Было комфортно общаться, Алексей четко поставил задачу, поэтому правки были только по делу!
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