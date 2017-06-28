есть спарсеный дизайн сайта нужно его отредактировать чтоб все ссылки работали и дизайн не изменился. Или просто спарсить поновому. пишите в личку цены и сроки
Дизайн сайтов1 заявка
Закрыт
6 лет назад
есть спарсеный дизайн сайта нужно его отредактировать чтоб все ссылки работали и дизайн не изменился. Или просто спарсить поновому. пишите в личку цены и сроки
Нужно сделать на подобе такого сайта www.vintourplus.com. кто возьмется за ето дело? И какая будет цена и сроки? Цену и сроки пишите в личку