jarikn

Ярослав Немудрый jarikn

 
32 годаУкраина/Винница
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
У меня ещё нет отзывов но обращайтесь, постараюсь сделать все как надо! Если что- найдёте другого. Предоплаты не беру на маленькие заказы!

html, css, php

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