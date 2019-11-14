Работа с текстами.

Сулейманова Доулятбика ( можно имя сократить - Бика).

Образование: высшее. Башкирский Государственный Университет, биолог, преподаватель химии, биологии.

На компьютере работаю около 15 лет. Занимаюсь набором текстов, транскрибацией, рерайтингом, пишу статьи. Транскрибацией начала заниматься сравнительно недавно, закончила курсы.

В настоящее время нахожусь на пенсии. Есть возможность выполнять своевременно и качественно каждый из заказов.

С грамотностью все в порядке, русским языком владею свободно. Замужем, двое детей.

Почта: [email protected] Телефон и WhatsApp: 9273085059