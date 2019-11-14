Работа с текстами.
Сулейманова Доулятбика ( можно имя сократить - Бика).
Образование: высшее. Башкирский Государственный Университет, биолог, преподаватель химии, биологии.
На компьютере работаю около 15 лет. Занимаюсь набором текстов, транскрибацией, рерайтингом, пишу статьи. Транскрибацией начала заниматься сравнительно недавно, закончила курсы.
В настоящее время нахожусь на пенсии. Есть возможность выполнять своевременно и качественно каждый из заказов.
С грамотностью все в порядке, русским языком владею свободно. Замужем, двое детей.
Почта: [email protected] Телефон и WhatsApp: 9273085059
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Портфолио
- Судебное заседание.156 просмотров
- Видео Фокус Группы149 просмотров
- Рерайтинг. Полет на самолете и наше здоровье.175 просмотров
- Рерайтинг текста. Целлюлит162 просмотра
- Рерайтинг текста. Черная пантера157 просмотров
- Транскрибация семинара.180 просмотров
- Транскрибация интервью165 просмотров
- Транскрибация интервью154 просмотра
Редактирование и Корректура
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Рерайтинг
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$1/час
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Транскрибация
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