Обязанности: - добавление товаров в онлайн-каталог - установка актуальности цены и наличия товаров в каталоге предпочтения тем, кто уже занимался подобной работой оплата добавления товара - 1-1.5грн за ед. в зависимости от категории товара тематика - компьютерная и офисная техника предложения, ...