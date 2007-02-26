Обязанности: - добавление товаров в онлайн-каталог - установка актуальности цены и наличия товаров в каталоге предпочтения тем, кто уже занимался подобной работой оплата добавления товара - 1-1.5грн за ед. в зависимости от категории товара тематика - компьютерная и офисная техника предложения, ...
Специалистами студии Marco de Sign group разработана система управления сайтом (в частности интернет-магазином) marco site manager CMS.
Под управлением данной системы уже работают порядка 10 сайтов.
Студия Marco de Sign group предоставляет свои услуги в сфере програминга:
• HTML/XML
• JavaScript
• PHP
• Базы данных.
Студия Marco de Sign group предоставляет свои услуги в сфере дизайна:
• Flash
• Web-дизайн
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется привлечь трафик на сайтПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, требуется продвижение сайта в ТОП10 (Google, Yandex, Bigmir.net, Meta.ua) я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве все детали в приложении предложение присылайте, пожалуйста, на адрес busdevelop(at)ukr.net спасибоПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Обязанности: * ведения колонки новостей (поиск, перевод и написание новостных сообщений) * создания качественных и интересных обзоров техники (ноутбуки, фотоаппарата, мобильные телефоны...) Оплата труда: * сдельная График работы: ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуеться прогонать по каталогам сайт интересуют каталоги только под Украину в предложении указывайте, пожалуйста: цены сроки размер базы каталоговПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
требуется разработать сайт по типу www.zappos.com. тематика - продажа обуви способ оплаты - по кредитным картам нужны разработчики из г. Киева, скорее всего потребуется личная встреча для уточнения деталей. нужен программист имеющий реальный опыт таких разработок ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт17 лет назад