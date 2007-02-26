jasra

Степанчук Денис jasra

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Специалистами студии Marco de Sign group разработана система управления сайтом (в частности интернет-магазином) marco site manager CMS.

Под управлением данной системы уже работают порядка 10 сайтов.

Студия Marco de Sign group предоставляет свои услуги в сфере програминга:

• HTML/XML

• JavaScript

• PHP

• Базы данных.

Студия Marco de Sign group предоставляет свои услуги в сфере дизайна:

• Flash

• Web-дизайн

PHPJavascriptHTML

  • Контент-менеджер (добавление товаров в каталог)

    Обязанности: - добавление товаров в онлайн-каталог - установка актуальности цены и наличия товаров в каталоге предпочтения тем, кто уже занимался подобной работой оплата добавления товара - 1-1.5грн за ед. в зависимости от категории товара тематика - компьютерная и офисная техника предложения, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте, требуется продвижение сайта в ТОП10 (Google, Yandex, Bigmir.net, Meta.ua) я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве все детали в приложении предложение присылайте, пожалуйста, на адрес busdevelop(at)ukr.net спасибо

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент-менеджер (новости, статьи, обзоры)

    Обязанности: * ведения колонки новостей (поиск, перевод и написание новостных сообщений) * создания качественных и интересных обзоров техники (ноутбуки, фотоаппарата, мобильные телефоны...) Оплата труда: * сдельная График работы: ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуеться прогонать по каталогам сайт интересуют каталоги только под Украину в предложении указывайте, пожалуйста: цены сроки размер базы каталогов

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обувной интернет магазин

    требуется разработать сайт по типу www.zappos.com. тематика - продажа обуви способ оплаты - по кредитным картам нужны разработчики из г. Киева, скорее всего потребуется личная встреча для уточнения деталей. нужен программист имеющий реальный опыт таких разработок ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
vvv1979
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Контент-менеджер (добавление товаров в каталог)
Спасибо
Замечательный человек и ответственный исполнитель. Все делается очень качественно и в поставленный срок. Сотрудничество порадовало - продолжим работу и в дальнейшем.
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