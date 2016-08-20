$150
Добрый день! Требуется сделать сайт под ключ в сжатые сроки. С парсингом с разных сайтов. CMS по согласованию, обсуждаема. Готов к содействию и быстро все сделать.
Сайты «под ключ»4 заявки
Закрыт
9 лет назад
Добрый день! Требуется сделать сайт под ключ в сжатые сроки. С парсингом с разных сайтов. CMS по согласованию, обсуждаема. Готов к содействию и быстро все сделать.
Добрый день! Задумал проект, сам не могу его воплотить в жизнь. Не хватает знаний и опыта. Поэтому ищу исполнителя. Задача - сделать новостной ресурс с парсингом, на любом движке, желательно ...