jazis

Азис jazis

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт под ключ с парсингом

    $150

    Добрый день! Требуется сделать сайт под ключ в сжатые сроки. С парсингом с разных сайтов. CMS по согласованию, обсуждаема. Готов к содействию и быстро все сделать.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт

    $250

    Добрый день! Задумал проект, сам не могу его воплотить в жизнь. Не хватает знаний и опыта.  Поэтому ищу исполнителя. Задача - сделать новостной ресурс с парсингом, на любом движке, желательно ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад