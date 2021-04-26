Я - верстальшик и frontend разработчик. Занимаюсь програмированием 4 года. Веб програмированием начал заниматься с 2018 го года. Занимался версткой, backend разработкой и front-end разработкой на Vue.js и React.js. Сейчас активно занимаюсь front-end разработкой на Nuxt.js. Люблю учиться и развиваться. В работе использую только современные инструменты. Для меня самое главное ответственность и профессионализм.
Мои специализации::
- Верстка (HTML, CSS, JS)
- Frontend разработка (Vue.js, Vuex, Vuelidate, Nuxt.js)
Мои специализации:
- Верстка (полный цикл работ)
- Frontend программирование (Vue.js, Nuxt.js)
Почему я ?
- отвественный
- перфекционист
- трудолюбив
- умею работать в команде
- обожаю учить новое
- стремлюсь развиваться
Почта : [email protected]
Skype : live:begmuhommet.jumayev_1
Telegram : @begmuhommet (Бега Жумаев)
Whatsapp : +90 506 118 78 03
Github : https://github.com/begmuhommet