Vue.js

Я - верстальшик и frontend разработчик. Занимаюсь програмированием 4 года. Веб програмированием начал заниматься с 2018 го года. Занимался версткой, backend разработкой и front-end разработкой на Vue.js и React.js. Сейчас активно занимаюсь front-end разработкой на Nuxt.js. Люблю учиться и развиваться. В работе использую только современные инструменты. Для меня самое главное ответственность и профессионализм.

Мои специализации::

- Верстка (HTML, CSS, JS)

- Frontend разработка (Vue.js, Vuex, Vuelidate, Nuxt.js)

Мои специализации:

- Верстка (полный цикл работ)

- Frontend программирование (Vue.js, Nuxt.js)

Почему я ?

- отвественный

- перфекционист

- трудолюбив

- умею работать в команде

- обожаю учить новое

- стремлюсь развиваться

Почта : [email protected]

Skype : live:begmuhommet.jumayev_1

Telegram : @begmuhommet (Бега Жумаев)

Whatsapp : +90 506 118 78 03

Github : https://github.com/begmuhommet