jekadenysenko94

Я ваш лучший мастер ! Работаю на результат..

Я-это помощник ваш помощник в любом деле !

Помогу вам в любом деле! Свободно английским языком,французским, немецким и испанским языками.Есть большой опыт работы с текстами:Набор, перевод, редактирование.Провожу анализы текста на уникальность.Есть опыт в написании статьи ….Большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге Работаю максимально, быстро и заприятную цену.Буду рад сотрудничеству.