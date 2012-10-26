Переводчик итальянского языка

Родилась в Литве. С 1999 года проживаю на севере Италии.

В 2003 году в Милане закончила Accademia Europea факультет Офисная Администрация и Kомпутеризированная Бухалтерия. Работаю секретарем - референтом и переводчиком в фирме по производству мебели

Прекрасно владею итальянским языком, как разговорным, так и письменным.

Хорошо знаю английский язык.

Отлично владею датилографией ( 250 зн./мн) и стенографией.

Свободно пользуюсь ПК и Интернетом.

Рaботоспособна, пунктальна, точна, дискретна.

Предалагаю услуги переводчика на расстоянии с итальянского на русский и с русского на итальянский язык.

В надежде на наше взаимовыгодное сотрудничество, буду рада ответить на все интересующие вас вопросы.

С уважением.

Елена