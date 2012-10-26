Переводчик итальянского языка
Родилась в Литве. С 1999 года проживаю на севере Италии.
В 2003 году в Милане закончила Accademia Europea факультет Офисная Администрация и Kомпутеризированная Бухалтерия. Работаю секретарем - референтом и переводчиком в фирме по производству мебели
Прекрасно владею итальянским языком, как разговорным, так и письменным.
Хорошо знаю английский язык.
Отлично владею датилографией ( 250 зн./мн) и стенографией.
Свободно пользуюсь ПК и Интернетом.
Рaботоспособна, пунктальна, точна, дискретна.
Предалагаю услуги переводчика на расстоянии с итальянского на русский и с русского на итальянский язык.
В надежде на наше взаимовыгодное сотрудничество, буду рада ответить на все интересующие вас вопросы.
С уважением.
Елена
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