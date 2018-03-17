Качественно и быстро окажу услугу в сфере документоведения.

Резюме

Образование

УВО «Университет Управления «ТИСБИ» (Набережночелнинский филиал)

юриспруденция

Опыт работы

(в хронологическом порядке, начиная с первого места работы)

1. Июль – Август 2014 г.

Салон «Империя Красоты», Республика Татарстан, г. Казань

Оператор call-центра

Основные обязанности : работа с холодной клиентской базой, привлечение клиентов.

2. Март 2015 г. – Март 2016 г.

УВО «Университет Управления «ТИСБИ» г. Набережные Челны

Методистка кафедры гуманитарных и юридических дисциплин

Основные обязанности : работа с преподавательским составом, подготовка ВУЗа к аккредитации, планирование расписания, работа со студентами ВУЗа.

3. Март 2016 г. – по настоящее время

ООО «Камский Правовой Центр»

г. Набережные Челны

Заместитель руководителя

Основные обязанности : организация рабочего дня руководителя, работа с клиентами, представление интересов клиента в государственных органах, работа

с делопроизводством, прием и обработка деловой документации и т.д.

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с 9.00 по 21.00