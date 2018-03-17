Резюме
Образование
УВО «Университет Управления «ТИСБИ» (Набережночелнинский филиал)
юриспруденция
Опыт работы
(в хронологическом порядке, начиная с первого места работы)
1. Июль – Август 2014 г.
Салон «Империя Красоты», Республика Татарстан, г. Казань
Оператор call-центра
Основные обязанности: работа с холодной клиентской базой, привлечение клиентов.
2. Март 2015 г. – Март 2016 г.
УВО «Университет Управления «ТИСБИ» г. Набережные Челны
Методистка кафедры гуманитарных и юридических дисциплин
Основные обязанности: работа с преподавательским составом, подготовка ВУЗа к аккредитации, планирование расписания, работа со студентами ВУЗа.
3. Март 2016 г. – по настоящее время
ООО «Камский Правовой Центр»
г. Набережные Челны
Заместитель руководителя
Основные обязанности: организация рабочего дня руководителя, работа с клиентами, представление интересов клиента в государственных органах, работа
с делопроизводством, прием и обработка деловой документации и т.д.
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